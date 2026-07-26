LPI-GTH: Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht
Hörselgau - Landkreis Gotha (ots)
In der Zeit vom 24.07.2026 bis zum 25.07.2026, 18:45 Uhr versuchten Unbekannte in ein öffentliches Gebäude in der Waltershäuser Straße einzubrechen. Es entstand ein Sachschaden von 6.000 Euro. Der Inspektionsdienst Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht auf diesem Wege nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Bezugsnummer 0187065/2026 an den Inspektionsdienst Gotha (Tel.: 03621/781124) zu wenden. (ml)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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