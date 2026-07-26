LPI-GTH: Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

Pferdingsleben - Landkreis Gotha (ots) - Am Freitagabend kam es auf der Kreisstraße 4 bei Pferdingsleben zu einem ungewöhnlichen Wildunfall zwischen einem Pkw und gleich zwei Füchsen. Ein 61-jähriger Mercedes-Fahrer war von der Bundesstraße 7 kommend in Richtung Pferdingsleben unterwegs, als die beiden Tiere plötzlich die Fahrbahn querten. Der Pkw erfasste die Füchse, die jedoch nach dem Zusammenstoß ...

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