PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

Hörselgau - Landkreis Gotha (ots)

In der Zeit vom 24.07.2026 bis zum 25.07.2026, 18:45 Uhr versuchten Unbekannte in ein öffentliches Gebäude in der Waltershäuser Straße einzubrechen. Es entstand ein Sachschaden von 6.000 Euro. Der Inspektionsdienst Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht auf diesem Wege nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Bezugsnummer 0187065/2026 an den Inspektionsdienst Gotha (Tel.: 03621/781124) zu wenden. (ml)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 26.07.2026 – 02:16

    LPI-GTH: Wildunfall - Mercedes erfasst zwei Füchse

    Pferdingsleben - Landkreis Gotha (ots) - Am Freitagabend kam es auf der Kreisstraße 4 bei Pferdingsleben zu einem ungewöhnlichen Wildunfall zwischen einem Pkw und gleich zwei Füchsen. Ein 61-jähriger Mercedes-Fahrer war von der Bundesstraße 7 kommend in Richtung Pferdingsleben unterwegs, als die beiden Tiere plötzlich die Fahrbahn querten. Der Pkw erfasste die Füchse, die jedoch nach dem Zusammenstoß ...

    mehr
  • 26.07.2026 – 02:16

    LPI-GTH: Zwei Trunkenheitsfahrten auf E-Scooter und Pedelec gestoppt - Fahrzeuge sichergestellt

    Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Eine Polizeistreife des Inspektionsdienstes Gotha zog am Freitagabend in der Lindemannstraße gleich zwei berauschte Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr. Gegen 22:00 Uhr kontrollierten die Beamten eine 42-Jährige auf einem E-Scooter und einen 56-Jährigen auf einem Pedelec. Bei der Kontrolle des Pärchens stellten die Beamte des ...

    mehr
  • 26.07.2026 – 02:15

    LPI-GTH: Trunkenheit am Steuer

    Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Am Freitagabend stoppte die Polizei gegen 18:45 Uhr in der Eschleber Straße den Fahrer eines Opels. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,15 Promille. Zur Beweissicherung wurde dem Mann im Anschluss im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt, stellten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. (ml) Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren