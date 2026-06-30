Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kleinanzeigen-Betrug: Polizei warnt vor falschen Angeboten

Kaiserslautern (ots)

Ein 57-Jähriger ist bei einem Online-Marktplatz vergangene Woche übers Ohr gehauen worden. Der Mann wollte eine mobile Klimaanlage kaufen und einigte sich mit dem Händler auf einen Preis von mehreren hundert Euro. Die Hälfte überwies der 57-Jährige als Anzahlung an den vermeintlichen Verkäufer. Seitdem reagierte der Unbekannte weder auf Nachrichten noch erhielt der Käufer die Ware. Gegen den Händler wird wegen des Verdachts des Betrugs ermittelt. In diesem Zuge warnt die Polizei nochmals davor, insbesondere bei privaten Onlinegeschäften Geld per "Vorkasse" zu überweisen. Im Falle eines Betrugs ist das Geld dann oft weg, weil Überweisungen sich meist nicht stornieren lassen. Es gibt andere Zahlungsmethoden, die sicher für Käufer und Verkäufer sind. Mehr dazu: https://s.rlp.de/dPqtW |laa

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