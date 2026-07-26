LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Vereinsheim
Ilmenau OT Manebach (ots)
Im Zeitraum vom 24.07.2026, 20.30 Uhr bis zum 25.07.2026, 15.30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter eine Tür eines Vereinsheimes in der Straße "Kammerberg" gewaltsam auf, eine weitere Tür wurde beschädigt. Ersten Erkenntnissen nach wurde allerdings nichts entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro. Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau unter der Bezugsnummer 0186977/2026 entgegen. (mla)
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http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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