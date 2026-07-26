LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Arnstadt (ots) - Polizeibeamte fahndeten gestern Vormittag nach einem 36-Jährigen im Bereich des Hauptbahnhofes, der per Haftbefehl gesucht wurde. Als ihm dieser eröffnet wurde, ergriff dieser plötzlich die Flucht und verletzte dabei einen Beamten leicht. Da sich die Flucht auch über die Bahngleise erstreckte, musste der Bahnverkehr kurzzeitig gesperrt werden. Im Zuge der Verfolgung warf der polizeilich bekannte Mann ...

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