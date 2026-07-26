Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Polizei angegriffen, Flucht endete in der JVA

Arnstadt (ots)

Polizeibeamte fahndeten gestern Vormittag nach einem 36-Jährigen im Bereich des Hauptbahnhofes, der per Haftbefehl gesucht wurde. Als ihm dieser eröffnet wurde, ergriff dieser plötzlich die Flucht und verletzte dabei einen Beamten leicht. Da sich die Flucht auch über die Bahngleise erstreckte, musste der Bahnverkehr kurzzeitig gesperrt werden. Im Zuge der Verfolgung warf der polizeilich bekannte Mann Steine in Richtung der eingesetzten Beamten und drohte, diese mit einer Glaskaraffe anzugreifen. Es kam zum Einsatz von Reizstoffen, sodass er schließlich überwältigt werden konnte. Auch während der Festnahme wehrte er sich massiv gegen die polizeilichen Maßnahmen. Hierbei wurde auch er leicht verletzt. Nach einer ärztlichen Untersuchung wurde der 36-jährige Deutsche einer Justizvollzugsanstalt übergeben. Gegen ihn wurden mehrere Ermittlungsverfahren u.a. wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung eingeleitet. (mla)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell