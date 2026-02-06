Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Brennende Mülltonnen: Kripo ermittelt

Krefeld (ots)

In der Nacht auf Freitag (6. Februar 2026) haben vier Mülltonnen gebrannt. Gegen 23 Uhr hatte eine Tonne vor einem Haus auf der Alten Linner Straße in Flammen gestanden. Dort konnte ein Zeuge die Polizei auf zwei verdächtige Männer aufmerksam machen. Gegen einen der beiden 37-Jährigen wird nun ermittelt. Kurz darauf, gegen 23:20 Uhr, brannte eine Mülltonne auf der Uerdinger Straße, ebenfalls an einem Wohnhaus. Eine weitere Tonne wurde gegen 1:10 Uhr auf der Philadelphiastraße entzündet. In allen Fällen hat die Kriminalpolizei die Strafverfolgung wegen Sachbeschädigung durch Feuer aufgenommen. Ob die am ersten Tatort angetroffenen Männer mit den Taten in Zusammenhang stehen, ist Teil der Ermittlungen.

In derselben Nacht gegen 0:45 Uhr brannten außerdem eine Mülltonne und Unrat in einem Hauseingang auf der Alten Gladbacher Straße. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses mussten evakuiert werden, es wurde niemand verletzt. Die Hausfassade wurde durch die Flammen beschädigt. Die Kripo ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Die Polizei sucht Zeugen, die an einem der Brandorte auffällige Personen beobachtet haben. Hinweise bitte über hinweise.krefeld@polizei.nrw.de oder unter 02151 - 6340.

