Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Jugendlicher mit Pfefferspray verletzt

Neu-Isenburg (ots)

(lei) Aufgaben unter der Gewaltandrohung lösen zu müssen - mit dieser Situation sahen sich am Montagabend zwei Jugendliche im Bereich eines Fast-Food-Restaurants in der Carl-Friedrich-Gauß-Straße konfrontiert.

Zwei bislang Unbekannte - wohl ebenfalls Jugendliche - kamen gegen 19.45 Uhr zunächst auf die beiden 14 und 15 Jahre alten Teenager zu, wobei einer der Unbekannten plötzlich ein Pfefferspray zog und die Jugendlichen aufforderte, verschiedene Aufgaben zu lösen. Dabei drohte er, das Pfefferspray einzusetzen, sollten sie den Anweisungen nicht Folge leisten. Als sie die Vorgaben nicht bewältigen konnten, gab der Täter einen Sprühstoß in Richtung des 14-Jährigen ab, ehe er gemeinsam mit seinem Begleiter in westliche Richtung Reißaus nahm. Der Getroffene musste anschließend in einem hinzugerufenen Rettungswagen medizinisch behandelt werden, während der 15-Jährige offenbar unverletzt blieb.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Identität der beiden Unbekannten geben können, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

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