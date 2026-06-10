Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermissten 50-Jährigen aus Ueckermünde
Ueckermünde (ots)
Der seit dem 04.06.2026 in Ueckermünde vermisste 50-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung und eingegangenen Hinweise. Es wird um Löschung des Bildes und aller personenbezogenen Daten gebeten.
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