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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Moped entwendet

Ilmenau (ots)

Eine auf einem Parkplatz im Bereich Mühlgraben geparkte blaue Simson S51 entwendeten Unbekannte. Das Moped war mittels Kettenschlössern gesichert. Die Tat ereignete sich gestern, in der Zeit zwischen 00.30 Uhr und 10.30 Uhr. Der Beuteschaden liegt bei ungefähr 4.500 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0187466/2026) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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