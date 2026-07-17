Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 45-Jähriger leistet Widerstand gegen Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof

Köln (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages (17. Juli) kam es im Rahmen einer Hausrechtsmaßnahme zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Ein 45-Jähriger leitete den Maßnahmen der Bundespolizei keine Folge und verhielt sich zudem respektlos gegenüber den Einsatzkräften.

Gegen 04:50 Uhr bat ein örtliches Lebensmittelgeschäft am Kölner Hauptbahnhof die Bundespolizei um Unterstützung. Ein 45-jähriger Deutscher hatte trotz eins bestehendem Hausverbots mehrfach die Filiale betreten und war der Aufforderung, diese zu verlassen, nicht nachgekommen. Schon beim Eintreffen der Einsatzkräfte verhielt sich der Mann respektlos und verbal aggressiv. Auch der Anweisung, sich auszuweisen, kam er nur widerwillig nach. Als die Beamten den Deutschen schließlich durchsuchen wollten, leistete er Widerstand, sodass die Durchsuchung nur unter erheblichem Aufwand möglich war. Auf der Dienststelle konnte schließlich die Identität des Wohnungslosen mittels einer vereinfachten erkennungsdienstlichen Behandlung festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Die Uniformierten leiteten Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ein. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

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