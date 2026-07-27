PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch

Gotha (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Personen drangen gestern, gegen 00.50 Uhr, gewaltsam in eine Halle in der Dirk-Kollmar-Straße ein. Offenbar wurden der oder die Täter bei der Tatausführung gestört, sodass sie ohne Beutegut die Flucht ergriffen. Der durch die Tat entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen zum Sachverhalt. Diese werden gebeten sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0187204/2026) in Verbindung zu setzen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 27.07.2026 – 07:31

    LPI-GTH: Moped entwendet

    Ilmenau (ots) - Eine auf einem Parkplatz im Bereich Mühlgraben geparkte blaue Simson S51 entwendeten Unbekannte. Das Moped war mittels Kettenschlössern gesichert. Die Tat ereignete sich gestern, in der Zeit zwischen 00.30 Uhr und 10.30 Uhr. Der Beuteschaden liegt bei ungefähr 4.500 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0187466/2026) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

    mehr
  • 26.07.2026 – 12:44

    LPI-GTH: Alkoholisiert mit dem Pkw unterwegs

    Ichtershausen (Ilm-Kreis) (ots) - Gestern gegen 17.20 Uhr befuhr ein 72-Jähriger mit seinem Pkw Renault die Straße "Am Schwimmbad". Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von rund 0,9 Promille ergab. Zudem fiel der Mann mit einer unsicheren Fahrweise auf, sodass ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet wurde. Es erfolgte eine Blutentnahme in ...

    mehr
  • 26.07.2026 – 11:55

    LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Vereinsheim

    Ilmenau OT Manebach (ots) - Im Zeitraum vom 24.07.2026, 20.30 Uhr bis zum 25.07.2026, 15.30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter eine Tür eines Vereinsheimes in der Straße "Kammerberg" gewaltsam auf, eine weitere Tür wurde beschädigt. Ersten Erkenntnissen nach wurde allerdings nichts entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro. Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau unter der Bezugsnummer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren