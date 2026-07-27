LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen
Treffurt (Wartburgkreis) (ots)
Ein 19-jähriger Fahrer einer Simson befuhr am frühen Abend des gestrigen Tages die L2108 von Falken in Richtung Treffurt. Auf einer Gefällstrecke verlor der Mann in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend geriet er in den Straßengraben und überschlug sich. Der 19-Jährige wurde verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell