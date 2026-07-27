LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen

Gotha (ots) - Ein oder mehrere unbekannte Personen drangen gestern, gegen 00.50 Uhr, gewaltsam in eine Halle in der Dirk-Kollmar-Straße ein. Offenbar wurden der oder die Täter bei der Tatausführung gestört, sodass sie ohne Beutegut die Flucht ergriffen. Der durch die Tat entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen zum Sachverhalt. Diese werden gebeten sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0187204/2026) in ...

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