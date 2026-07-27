PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen

Treffurt (Wartburgkreis) (ots)

Ein 19-jähriger Fahrer einer Simson befuhr am frühen Abend des gestrigen Tages die L2108 von Falken in Richtung Treffurt. Auf einer Gefällstrecke verlor der Mann in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend geriet er in den Straßengraben und überschlug sich. Der 19-Jährige wurde verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 27.07.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Sachbeschädigung

    Hörselberg-Hainich (Wartburgkreis) (ots) - Einen Weidezaun in der Straße "Am Friedhof" beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen. Knapp 20 Weidepfähle wurden beschädigt. Die Tatzeit liegt zwischen dem 24. Juli, 18.00 Uhr und gestern, 10.30 Uhr. Der entstandene Sachschaden liegt im Bereich eines unteren dreistelligen Eurobetrages. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0187383/2026) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Einbruch

    Gotha (ots) - Ein oder mehrere unbekannte Personen drangen gestern, gegen 00.50 Uhr, gewaltsam in eine Halle in der Dirk-Kollmar-Straße ein. Offenbar wurden der oder die Täter bei der Tatausführung gestört, sodass sie ohne Beutegut die Flucht ergriffen. Der durch die Tat entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen zum Sachverhalt. Diese werden gebeten sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0187204/2026) in ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 07:31

    LPI-GTH: Moped entwendet

    Ilmenau (ots) - Eine auf einem Parkplatz im Bereich Mühlgraben geparkte blaue Simson S51 entwendeten Unbekannte. Das Moped war mittels Kettenschlössern gesichert. Die Tat ereignete sich gestern, in der Zeit zwischen 00.30 Uhr und 10.30 Uhr. Der Beuteschaden liegt bei ungefähr 4.500 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0187466/2026) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren