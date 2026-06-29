Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen
BPOLI PW - GdpD POM: 70jähriger Pinneberger erspart sich durch Zahlung von Geldstrafe 25 Tage Haft
Pasewalk (ots)
Einem 70jährigen Deutschen wurde eine Kontrolle im RE5358 von Stettin nach Pasewalk am Sonntagnachmittag gegen 13:30 Uhr zum Verhängnis. Die fahndungsmäßige Überprüfung des Pinnebergers ergab eine Ausschreibung durch die Staatsanwaltschaft Lübeck zur Strafvollstreckung wegen der Straftat Fahren ohne Fahrerlaubnis. Demnach hat die Person eine Geldstrafe von 750,00EUR sowie Kosten von 319,81EUR oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 25 Tage zu verbüßen. Nach Zahlung der Geldstrafe und Kosten wurde die Person um 14:50 Uhr auf freien Fuß gesetzt.
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