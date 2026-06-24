Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizei unterbindet zwei Schleusungen

Pasewalk / Linken /Hohenfelde (ots)

Bundespolizei unterbindet zwei Schleusungen

Am 22.06.2026 gegen 10:00 Uhr erhielt die BPOLI Pasewalk einen Hinweis durch einen Jäger zu einer 10 bis 15-köpfigen Personengruppe in einem Waldstück in der Nähe der Ortslage Hohenfelde. Als die Personen den Jäger bemerkten, versteckten sie sich im Wald. Durch eigene Kräfte konnten dann insgesamt 10 Personen im Waldgebiet festgestellt werden. Eine mittels angefordertem Polizeihubschrauber, eingesetzten Diensthundeführern sowie weiteren Einsatzkräften durchgeführte Nachsuche nach weiteren Personen verlief ergebnislos. Die in Gewahrsam genommenen pakistanischen Staatsangehörigen im Alter von 19 bis 34 Jahren waren nicht im Besitz von aufenthaltslegitimierenden Papieren. Lediglich zwei konnten sich mit einer pakistanischen ID-Karte und einem pakistanischen Führerschein bzw. einem pakistanischen Reisepass mit abgelaufenem belarussischem Visum ausweisen. Im Rahmen der geführten Vernehmungen wurde als Reiseroute Russland-Belarus-Lettland-Polen-Deutschland benannt, ein Schutzersuchen wurde nicht gestellt. Die Zurückschiebung von acht der Pakistani erfolgte am 23.06.2026 gegen 15:40 Uhr nach Polen, die anderen beiden gingen in die Erstaufnahmeeinrichtung Stern Buchholz.

Bereits am 21.06.2026 gegen 10:45 Uhr wurde ein Aserbaidschaner am Grenzübergang Linken, nach zuvor erfolgter Einreise aus Polen, kontrolliert. Der 28jährige wies sich mit einem gültigen aserbaidschanischen Reisepass und einem gültigem polnischen Aufenthaltstitel aus. Die fahndungsmäßige Überprüfung verlief negativ. Bei der Durchsuchung des Pkw wurden mehrere Wasserflaschen, Pappbecher und Gepäck für mehrere Tage festgestellt. Nach eigenen Angaben wollte er für 10 Tage nach Hamburg zu einem Freund reisen. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde die Weiterreise gestattet. Der Verdacht der Beamten, dass er als Abholer nach erfolgter Einschleusung tätig sein könnte, bestätigte sich zwei Stunden später. Gegen 13:00 Uhr wurde er, aus Linken kommend, in Höhe des Gewerbegebietes Klarsee festgestellt. Bei der erneuten Kontrolle wurden im Fahrzeug ein 34jähriger Aserbaidschaner sowie ein 29jähriger Usbeke festgestellt. Beide hatten zwar gültige Reisepässe, allerdings mit abgelaufenen polnischen Aufenthaltstiteln. Bei der Durchsuchung des Gepäcks fanden die Beamten dann beim Schleuser noch zwei Ampullen eines verbotenen Schmerzmittels, dessen Einfuhr nicht erlaubt ist und somit einen Verstoß gegen das AntiDopG darstellt.

Nach Anzeigenaufnahme wurden alle drei am 22.06.2026 gegen 16:30 Uhr zurückgeschoben.

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