Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen
BPOLI PW - GdpD POM: 14jähriger verursacht Schnellbremsung und Zusammenstoß zwischen RB und Moped
Pasewalk / Grambow (ots)
Gestern gegen 19:40 Uhr erhielt die Bundespolizei Pasewalk eine Information zu einem vermutlichen Zusammenstoß zwischen dem RE 5364 und einem Moped im Bereich Grambow. Eine Rücksprache mit der Notfallleitstelle Berlin bestätigte den Sachverhalt.
Vor Ort stellte sich der Sachverhalt wie folgt dar. Ein 14-jähriger deutscher Staatsangehöriger wollte ein Kleinkraftrad der Marke Simson im Bereich Grambow (Bahnstrecke Stettin-Pasewalk) an einer nicht zulässigen Stelle über die Gleise schieben und übersah den herannahenden Zug RE 5364. Bei Erkennen der Gefahr ließ er das Moped ins Gleis fallen und fiel dabei eine Böschung hinunter. Durch die eingeleitete Schnellbremsung wurde das Moped vom Triebfahrzeug ca. 250m bis zum Halt mitgeschleift. Die Person blieb bei ihrem Sturz unverletzt. Der Zugführer war durch die Situation sichtlich mitgenommen, so dass durch den Notfallmanager die Anforderung eines Ersatzzugführers erfolgte. Laut Notfallleitstelle bestand die Streckensperrung von 19:27 Uhr - 21:30 Uhr.Hierdurch kam es zu Verspätungen bei 2 Zügen von 168 Minuten.
Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffes in den Bahnverkehr aufgenommen.
Die Bundespolizei warnt vor dem Betreten der Bahnanlagen und insbesondere dem Ablegen von Gegenständen auf die Gleise. Dies ist kein "Dumme-Jungen-Streich", sondern kann zur Entgleisung eines Zuges führen bzw. Reisende könnten durch eingeleitete Schnellbremsungen im Zug verletzt werden. Gefährliche Eingriffe in den Bahnverkehr können mit Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 10 Jahren bestraft werden.
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