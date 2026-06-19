Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizisten vollstrecken zwei Haftbefehle wegen Trunkenheit im Verkehr

Pasewalk / Pomellen (ots)

Ein 46jähriger polnischer Fahrzeugführer wurde gestern Abend gegen 21:35 Uhr in einem Kfz mit polnischer Zulassung nach zuvor erfolgtem Grenzübertritt von Polen nach Deutschland am ehemaligen Grenzübergang Pomellen kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Person ergab eine Ausschreibung zur Festnahme/Strafvollstreckung durch die Staatsanwaltschaft Bayreuth wegen Trunkenheit im Verkehr. Hiernach ist eine Geldstrafe in Höhe von 2560,00EUR, ein Strafrest in Höhe von 40,00EUR sowie Kosten in Höhe von 274,20 EUR zu zahlen. Bei NIchtzahlung ist eine Ersatzfreiheitsstrafe von 32 Tagen zu verbüßen. Weiterhin existierte eine Fahndungsausschreibung zur Einziehung des Führerscheins durch die STA Bayreuth. Da die Person als Fahrer eines Kfz festgestellt wurde, besteht zusätzlich der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, so dass eine Strafanzeige aufgenommen wurde. Die Person konnte die Geldstrafe, Reststrafe und Kosten nicht bezahlen und wurde am 19.06.2026 um 03:45 Uhr in die JVA Neustrelitz eingeliefert.

Knapp zwei Stunden später wurde ein weiterer Pole an gleicher Stelle kontrolliert. Die Überprüfung des 27jährigen ergab, dass er ebenfalls wegen Trunkenheit im Verkehr, allerdings durch die Staatsanwaltschaft Bremen gesucht wurde. Bei ihm war eine Restgeldstrafe in Höhe von 60,00EUR, nebst Kosten in Höhe von 321,84 EUR zu zahlen. Nach Zahlung wurde die Person gegen 23:30 Uhr auf freien Fuß gesetzt.

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