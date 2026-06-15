Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen
BPOLI PW - GdpD POM: Strafanzeigen wegen Drogen und Waffen im Gepäck
Pasewalk / Pomellen (ots)
Ein 30jähriger Pole wurde heute in den frühen Morgenstunden gegen 04:20 Uhr am ehemaligen Grenzübergang Pomellen aus Polen kommend als Fahrer eines in Polen zugelassenen PKW festgestellt. Die Person händigte zur Kontrolle seine gültige polnische ID-Karte aus; die fahndungsmäßige Überprüfung verlief negativ Bei der Inaugenscheinnahme des PKW wurden ein RSG ohne Prüfzeichen, ein Messer mit einer Klingenlänge über 10cm und ein Teleskopschlagstock aufgefunden. Weiterhin wurde bei der Durchsuchung des Kfz auf der Rücksitzbank Cannabiskraut in einer Kaugummidose aufgefunden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen u.a. der Aufnahme von Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das Waffen- und Cannabisgesetz (KCanG) wurde dem polnischen Staatsangehörigen die Weiterreise gestattet.
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Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer
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