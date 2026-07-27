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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung

Großliebringen (Ilm-Kreis) (ots)

Zwei in der Kleinliebringer Straße geparkte Renault wurden durch unbekannte Personen beschädigt. Offenbar wurde der Lack der Pkw mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt, sodass ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 5.000 Euro entstand. Die Tat wurde in der Zeit zwischen dem 25. Juli, 22.30 Uhr und gestern, 10.00 Uhr verübt. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0187438/2026) in Verbindung zu setzen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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