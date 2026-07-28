LPI-GTH: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person
Amt Creuzburg (Wartburgkreis) (ots)
Ein 64-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinter fuhr am gestrigen Tag die Bahnhofstraße in Creuzburg entlang. Hier übersah er offenbar beim Zurücksetzen die 72-jährige Hyundai Fahrerin, welche sich hinter ihm befand. Die Fahrerin des Hyundai erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall beschädigt, blieben jedoch fahrbereit. (sw)
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