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Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Steine auf Fahrbahn geworfen

Pommern (ots)

Am Freitagabend, 08.05.2026 gegen 19:20 Uhr wurden der Polizeiinspektion Cochem Steine auf der Fahrbahn der B 49 auf Höhe des Campingplatz Pommern gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass Unbekannte eine Vielzahl an Steinen vom angrenzenden Platz auf die Fahrbahn geworfen hatten. Ein PKW wurde durch einen Stein am Kotflügel getroffen und dadurch beschädigt. Ein weiterer PKW fuhr über die Steine und wurde dadurch am Unterboden beschädigt. Eine Befragung auf dem Campingplatz führte nicht zur Ermittlung des oder der Verursacher. Hinweise zum genannten Sachverhalt nimmt die Polizeiinspektion Cochem unter 02671-9840 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
Polizeiinspektion Cochem

Telefon: 02671-984-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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