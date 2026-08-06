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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gartenhaus nach Einbruch in Brand gesetzt

Erfurt (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch (05.08.2026) ein Gartenhaus in einer Kleingartenanlage in der Straße Am Galgenberg in Erfurt aufgebrochen und anschließend in Brand gesetzt. Die Täter verschafften sich mit einem bislang unbekannten Hebelwerkzeug mit Gewalt Zutritt zu dem Gebäude. Anschließend legten sie aus bislang ungeklärter Ursache Feuer. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte gegen 04:15 Uhr stand das Gartenhaus bereits in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Durch das Feuer brannten mehrere Räume vollständig aus. Der entstandene Sachschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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