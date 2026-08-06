Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 65-Jähriger wehrt versuchten Raub ab

Erfurt (ots)

Ein 65-jähriger Mann hat am Mittwochmittag (05.08.2026) in Erfurt einen versuchten Raub abgewehrt. Gegen 12:45 Uhr saß er im Bereich Hirschgarten/Neuwerkstraße auf einer Parkbank und hatte seine Umhängetasche neben sich abgestellt. Ein 58-jähriger polizeibekannter, augenscheinlich alkoholisierter Mann setzte sich neben ihn und versuchte, die Tasche an sich zu nehmen. Der 65-Jährige bemerkte den Versuch jedoch rechtzeitig und griff nach dem Schultergurt seiner Umhängetasche. Es entwickelte sich ein Gerangel, bei dem beide Männer an der Tasche zogen. Dem 65-Jährigen gelang es schließlich, seine Umhängetasche festzuhalten und den Raubversuch abzuwehren. Polizeibeamte nahmen den 58-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn zu einer Dienststelle. Dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. Gegen ihn wird nun wegen versuchten Raubes ermittelt. (DS)

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