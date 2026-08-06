Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Welle von Schockanrufen im Landkreis Sömmerda

Landkreis Sömmerda/Sömmerda (ots)

Im Landkreis Sömmerda haben Unbekannte seit Dienstagabend (04.08.2026) mit einer Vielzahl betrügerischer Telefonanrufe versucht, Menschen um ihr Vermögen zu bringen. Betroffen waren u. a. die Orte Eckstedt, Großrudestedt, Alperstedt, Riethnordhausen, Straußfurt sowie die Stadt Sömmerda.

Die Täter gaben sich am Telefon als Polizeibeamte oder Kriminalbeamte aus und behaupteten, in der Nachbarschaft seien Einbrecher festgenommen worden. Unter verschiedenen Vorwänden versuchten sie anschließend, Informationen über Bargeld, Schmuck und andere Wertgegenstände ihrer Gesprächspartner zu erlangen. Teilweise nannten sie dabei die Namen "Herr Wagner" oder "Herr Baumgärtner". In allen bekannt gewordenen Fällen erkannten die Angerufenen den Betrugsversuch rechtzeitig, beendeten die Gespräche oder verweigerten die gewünschten Auskünfte. Zu einem Vermögensschaden kam es nicht.

Betrüger treten am Telefon oft äußerst professionell auf und wirken glaubwürdig. Sie setzen ihre Opfer gezielt unter Druck, erzeugen Angst und versuchen, sie zu unüberlegten Entscheidungen zu bewegen. Die Polizei wird Sie niemals telefonisch auffordern, Angaben zu Ihrem Vermögen zu machen oder Bargeld und Wertsachen in Sicherheit zu bringen. Beenden Sie in solchen Fällen sofort das Gespräch, legen Sie auf und wählen Sie im Zweifel selbst den Polizeinotruf 110 oder die Ihnen bekannte Rufnummer Ihrer Polizeidienststelle. (DS)

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