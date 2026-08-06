Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Mehrfamilienhaus bleibt ohne Beute

Erfurt (ots)

Unbekannte haben am Mittwoch (05.08.2026) versucht, in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Gneisenaustraße in Erfurt einzubrechen. Die Täter versuchten mit einem bislang unbekannten Hebelwerkzeug, die Wohnungstüren einer 55- und einer 60-jährigen Mieterin zu öffnen. Während sie an einer Tür scheiterten und einen Sachschaden von etwa 100 Euro verursachten, gelangten sie in die zweite Wohnung. Dort durchsuchten sie das Schlafzimmer, entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen jedoch nichts. Die Polizei sicherte Spuren und leitete Strafverfahren ein. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell