Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gartenmöbel von Ausstellungsfläche gestohlen

Sömmerda (ots)

Unbekannte haben in Sömmerda Gartenmöbel von der Freifläche eines Möbelhauses gestohlen. Die Täter schnitten zwischen Montag und Dienstag in der Rohrborner Chaussee ein Zaunfeld auf und verschafften sich so Zugang zum Außengelände. Anschließend entwendeten sie zwei Sitzsessel sowie eine Sitzbank im Gesamtwert von rund 330 Euro. Durch das aufgeschnittene Zaunfeld entstand ein Sachschaden von etwa 30 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Sachbeschädigung ein. (DS)

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