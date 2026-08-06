Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Nach Unfallflucht: Polizei sucht Unfallbeteiligten und Zeugen

Landkreis Sömmerda (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Montagmorgen (04.08.2026) auf der Landstraße zwischen Schwerstedt und der Anschlussstelle der B4 bei Gebesee sucht die Polizei den beteiligten Autofahrer sowie Zeugen.

Gegen 07:00 Uhr war eine 16-Jährige mit einem sog. Leichtfahrzeug auf der Strecke unterwegs gewesen. Kurz vor einer Brücke in einem ausgeschilderten Überholverbot bemerkte die junge Frau ein weißes Auto, das dicht auf ihr Fahrzeug auffuhr. Wenig später überholte der unbekannte Fahrer trotz Überholverbots und scherte noch vor der Brücke wieder ein. Dabei touchierte der Pkw das Leichtfahrzeug. Die 16-Jährige wurde durch den Zusammenstoß nach vorne geschleudert, schlug mit dem Kopf gegen das Lenkrad und verletzte sich. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen kleineren, weißen Pkw gehandelt haben. Weitere Angaben zum Fabrikat oder dem Kennzeichen liegen derzeit nicht vor. Der Fahrer wurde als männlich beschrieben.

Die Polizei sucht den unfallbeteiligten Fahrer sowie Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem weißen Pkw oder dessen Fahrer geben können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/5743-25100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0195320 entgegen. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell