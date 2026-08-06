PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Nach Unfallflucht: Polizei sucht Unfallbeteiligten und Zeugen

Landkreis Sömmerda (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Montagmorgen (04.08.2026) auf der Landstraße zwischen Schwerstedt und der Anschlussstelle der B4 bei Gebesee sucht die Polizei den beteiligten Autofahrer sowie Zeugen.

Gegen 07:00 Uhr war eine 16-Jährige mit einem sog. Leichtfahrzeug auf der Strecke unterwegs gewesen. Kurz vor einer Brücke in einem ausgeschilderten Überholverbot bemerkte die junge Frau ein weißes Auto, das dicht auf ihr Fahrzeug auffuhr. Wenig später überholte der unbekannte Fahrer trotz Überholverbots und scherte noch vor der Brücke wieder ein. Dabei touchierte der Pkw das Leichtfahrzeug. Die 16-Jährige wurde durch den Zusammenstoß nach vorne geschleudert, schlug mit dem Kopf gegen das Lenkrad und verletzte sich. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen kleineren, weißen Pkw gehandelt haben. Weitere Angaben zum Fabrikat oder dem Kennzeichen liegen derzeit nicht vor. Der Fahrer wurde als männlich beschrieben.

Die Polizei sucht den unfallbeteiligten Fahrer sowie Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem weißen Pkw oder dessen Fahrer geben können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/5743-25100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0195320 entgegen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 05.08.2026 – 11:47

    LPI-EF: Gartenmöbel von Ausstellungsfläche gestohlen

    Sömmerda (ots) - Unbekannte haben in Sömmerda Gartenmöbel von der Freifläche eines Möbelhauses gestohlen. Die Täter schnitten zwischen Montag und Dienstag in der Rohrborner Chaussee ein Zaunfeld auf und verschafften sich so Zugang zum Außengelände. Anschließend entwendeten sie zwei Sitzsessel sowie eine Sitzbank im Gesamtwert von rund 330 Euro. Durch das aufgeschnittene Zaunfeld entstand ein Sachschaden von etwa ...

    mehr
  • 05.08.2026 – 11:35

    LPI-EF: Rucksack im Bahnhofsgebäude geraubt

    Sömmerda (ots) - Ein Unbekannter hat am Dienstagnachmittag (04.08.2026) im Bahnhofsgebäude in Sömmerda einem 23-jährigen Mann den Rucksack geraubt und ihn dabei leicht verletzt. Gegen 16:20 Uhr sprach der Täter den 23-Jährigen zunächst an und bat ihn um Feuer. Als der Mann dem Wunsch nachkam, griff der Unbekannte nach dessen Rucksack und versuchte, ihn an sich zu reißen. Während des anschließenden Gerangels ...

    mehr
  • 05.08.2026 – 11:34

    LPI-EF: Hyundai-Fahrer mit über 2,2 Promille gestoppt

    Erfurt (ots) - Mehr als 2,2 Promille ergab der Atemalkoholtest eines 60-jährigen Autofahrers in der Nacht zu Mittwoch (05.08.2026) in Erfurt. Polizeibeamte waren gegen 00:25 Uhr während ihrer Streifenfahrt auf den Hyundai-Fahrer in der Weimarischen Straße aufmerksam geworden und kontrollierten ihn. Dabei nahmen sie starken Alkoholgeruch bei dem Mann wahr. Der Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Polizisten. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren