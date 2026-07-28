Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Frau bei Zigarettenautomatensprengung schwer verletzt

Erfurt (ots)

Bei der Sprengung eines Zigarettenautomaten wurde Montagnachmittag eine 34-jährige Frau schwer verletzt. Gegen 14:30 Uhr soll sie gemeinsam mit einem ebenfalls 34-jährigen Mann sowie zwei bislang unbekannten Männern versucht haben, einen Automaten in der Eislebener Straße in Erfurt aufzusprengen. Dazu brachten die Tatverdächtigen ein bislang unbekanntes Sprengmittel zur Explosion. Der Zigarettenautomat wurde dabei vollständig zerstört. Die 34-Jährige erlitt durch die Detonation schwere Verletzungen und musste, ebenso wie ihr leicht verletzter Begleiter, in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die beiden weiteren Tatverdächtigen flüchteten nach der Explosion in unbekannte Richtung. Sie werden auf etwa 35 bis 40 Jahre geschätzt, sollen muskulös gewesen sein und einen Dreitagebart getragen haben. Einer der Männer war mit einem weißen T-Shirt und einer hellgrauen Hose bekleidet. Der andere trug ein blaues T-Shirt und eine blaue Hose.

Im Zuge der Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen stellten die Beamten u. a. Zigaretten, Bargeld und zwei Fahrräder sicher. An dem Automaten entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion, Sachbeschädigung sowie versuchten Diebstahls auf und sucht Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu den beiden flüchtigen Männern machen können. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0188507 beim Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/5743-22100) zu melden. (DS)

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