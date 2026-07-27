Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit Messingketten abgelenkt und Goldkette gestohlen

Erfurt (ots)

Auf die Goldkette eines 73-Jährigen hatte es ein Trickdieb-Duo Samstagnachmittag (25.07.2026) in der Erfurter Friedrich-Engels-Straße abgesehen. Die beiden Unbekannten hielten mit einem Audi neben dem Mann an. Während der Fahrer im Auto sitzen blieb, stieg seine Begleiterin aus und fragte den Senior nach dem Weg.

Im Laufe des Gesprächs gab die Frau vor, sich aus traditionellen Gründen bei dem Mann bedanken zu wollen. Sie drückte ihm eine Halskette in die Hand und legte ihm eine weitere um den Hals. Dabei öffnete sie unbemerkt die echte Goldkette des 73-Jährigen und nahm diese an sich. Anschließend stieg die Frau wieder in den Audi und das Duo fuhr eilig davon. Bei den zurückgelassenen Schmuckstücken handelte es sich um wertlose Messingketten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Die Polizei rät, bei unerwarteten Ansprachen durch Fremde konsequent Abstand zu halten und sich weder berühren noch Schmuck anlegen zu lassen. Lehnen Sie vermeintliche Geschenke entschieden ab und beenden Sie das Gespräch, sobald jemand körperliche Nähe sucht. Prägen Sie sich nach Möglichkeit Personen, Fahrzeuge und Kennzeichen ein und verständigen Sie bei einem Verdacht umgehend die Polizei. Informieren Sie auch ältere Angehörige und Bekannte über diese Masche. (DS)

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