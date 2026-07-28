Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrzeugteile von mehreren Audis gestohlen

Erfurt (ots)

Vergangenes Wochenende stahlen Unbekannte in der Erfurter Friedrich-Engels-Straße Fahrzeugteile von insgesamt fünf Audis. Betroffen waren die Modellreihen A4, A6, Q5 sowie Q7 aus unterschiedlichen Baujahren. Die Täter bauten u. a. Radarsensoren der automatischen Abstandsregelung, weitere Frontsensoren und Nebelscheinwerfer aus den Autos aus. Der Wert der gestohlenen Teile beläuft sich nach bisherigen Erkenntnissen auf mehrere tausend Euro.

Die Polizei rät, nach Möglichkeit an gut beleuchteten oder belebten Orten zu parken sowie vorhandene Alarmanlagen zu aktivieren. Wer Personen beobachtet, die sich auffällig für abgestellte Autos interessieren oder Fahrzeuge bemerkt, die wiederholt langsam durch Wohngebiete fahren, sollte sich Kennzeichen und Personenbeschreibungen notieren und die Polizei verständigen. (DS)

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