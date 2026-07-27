LPI-EF: Mercedes-Fahrer unter Drogeneinfluss erwischt

Erfurt (ots) - Auf die Goldkette eines 73-Jährigen hatte es ein Trickdieb-Duo Samstagnachmittag (25.07.2026) in der Erfurter Friedrich-Engels-Straße abgesehen. Die beiden Unbekannten hielten mit einem Audi neben dem Mann an. Während der Fahrer im Auto sitzen blieb, stieg seine Begleiterin aus und fragte den Senior nach dem Weg. Im Laufe des Gesprächs gab die Frau vor, sich aus traditionellen Gründen bei dem Mann ...

mehr