Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Parkverstoß führt zu Festnahme

Erfurt (ots)

Erfurt - In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Einsatzkräfte der Erfurter Polizei im Norden der Stadt einen mutmaßlichen Drogendealer vorläufig festgenommen. Der Mann befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt. Polizeibeamten war zunächst ein im Norden von Erfurt falsch geparkter Kleintransporter aufgefallen, an dem manipulierte Kennzeichen angebracht waren. Noch während der ersten Ermittlungen vor Ort erschien der 34-jährige, polizeibekannte Nutzer des Fahrzeugs am Einsatzort. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten neben dem Schlüssel für den Transporter einen weiteren Autoschlüssel mit Funkfernbedienung. Beim Betätigen der Fernbedienung reagierte ein in der Nähe geparkter Pkw. Eine Überprüfung ergab, dass auch an diesem Fahrzeug gefälschte Kennzeichen montiert waren. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden daraufhin der Verdächtige, beide Fahrzeuge sowie die Wohnung des 34-Jährigen durchsucht. Dabei stellten die Beamten verschiedene Betäubungsmittel, Waffen, mutmaßliches Diebesgut sowie Utensilien sicher, die auf einen gewerbsmäßigen Drogenhandel hindeuten. Zudem erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann den Kleintransporter kurz zuvor im öffentlichen Verkehrsraum geführt hatte. Da er offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde eine Blutentnahme auf der Dienststelle durchgeführt. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte der Beschuldigte nicht vorweisen. Gegen den Erfurter wird nun unter anderem wegen des Verdachts des bewaffneten Handels mit Betäubungsmitteln, Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Nach der richterlichen Bestätigung der vorläufigen Festnahme wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. (ER)

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