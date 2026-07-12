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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Garteneinbrecher auf frischer Tat gestellt

Erfurt (ots)

Am Sonntagvormittag ertappte eine Erfurter Kleingartenbesitzerin im Stadtteil Johannesvorstadt einen Dieb auf frischer Tat, nachdem dieser in ihre Laube eingebrochen war. Kurz darauf flüchtete der Mann, konnte jedoch im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei festgestellt werden. Bei dem 29 Jahre alten Langfinger konnte in der Folge auch Beute aus weiteren Diebstahlshandlungen, darunter ein geklautes Fahrrad, festgestellt werden. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und zur Dienststelle verbracht. Das Diebesgut konnte teilweise wieder an die rechtmäßigen Besitzer übergeben werden. Im späteren Verlauf wurde der 29-Jährige auf staatsanwaltschaftliche Weisung wieder entlassen. (FW)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Nord
Telefon: 0361 5743-22100
E-Mail: lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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