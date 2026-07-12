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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Aufmerksame Anwohnerin verhindert Trunkenheitsfahrt

Erfurt (ots)

Am Sonntag, den 12.07.2026 gegen 10:20 Uhr, meldete eine 41-jährige Anwohnerin aus dem Erfurter Ortsteil Dittelstedt, dass sie einen stark alkoholisierten Mann gesehen habe, der bereits in der Straße vor dem Haus mit seinem Fahrzeug unterwegs war. Beamte der Polizei Erfurt-Süd konnten den 46-jährigen Fahrzeugführer in der Ortslage feststellen. Eine anschließend durchgeführte Alkoholmessung ergab einen Wert von 2,61 Promille. Der Fahrer war derart alkoholisiert, dass dieser bei der folgenden Blutentnahme in den Schlaf verfiel. Der Mann hat sich nun im Rahmen des Strafverfahrens seiner Tat zu verantworten. (JJ)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 5743-22100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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