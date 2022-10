Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt

Erfurt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag wurde eine Fußgängerin in Erfurt verletzt. Ein 41-jähriger Land Rover-Fahrer befuhr gegen 12:00 Uhr in Gispersleben die Akazienallee in Richtung Sonderhäuser Straße. Im Kreuzungsbereich Sonderhäuser Straße / Akazienallee wollte der Mann nach links in die Sonderhäuser Straße abbiegen. Dabei übersah er eine 76-jährige Fußgängerin, die gerade die Straße überquerte. Der Land Rover-Fahrer touchierte die Dame, die in der Folge stürzte und verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Am Auto des Unfallverursachers entstand leichter Sachschaden. (DS)

