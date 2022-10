LPI-EF: Sachbeschädigung durch Graffiti-Schmierereien

Sömmerda (ots) - Unbekannte sprengten Samstagmorgen einen Zigarettenautomaten in Sömmerda. Gegen 01:45 Uhr brachten die Täter in der Straße des Friedens einen Sprengkörper zur Detonation und entwendeten so eine unbekannte Anzahl an Zigarettenschachteln. Dabei beschädigten sie nicht nur den Automaten, sondern auch ein in der Nähe geparktes Auto. Der entstandene ...

