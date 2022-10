Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Sprengung eines Zigarettenautomaten

Sömmerda (ots)

Unbekannte sprengten Samstagmorgen einen Zigarettenautomaten in Sömmerda. Gegen 01:45 Uhr brachten die Täter in der Straße des Friedens einen Sprengkörper zur Detonation und entwendeten so eine unbekannte Anzahl an Zigarettenschachteln. Dabei beschädigten sie nicht nur den Automaten, sondern auch ein in der Nähe geparktes Auto. Der entstandene Sachschaden wurde auf 4.000 Euro geschätzt. Durch einen Zeugen wurden in unmittelbarer Tatortnähe zwei Männer mit Kapuzenpullover gesehen. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu den Tätern machen können. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0254021 bei der Polizei Sömmerda (Tel.: 03634/336-0) zu melden. (DS)

