Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Trunkenheit im Verkehr

Sömmerda (ots)

Am 15.10.2022 gegen 22:00 Uhr wurde in Sömmerda, Am Unterwege ein Pkw Hyundai angehalten und kontrolliert. Bei dem 25 jährigen Fahrer wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 2,87 Promille ergab. Ein Drogentest verlief ebenfalls positiv. In der Mittelkonsole seines Fahrzeuges wurde noch eine kleine Menge an Betäubungsmitteln festgestellt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der Führerschein sichergestellt und die Drogen beschlagnahmt. Es wurden Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen. (wo)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell