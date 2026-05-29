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FW-Velbert: Brand eines VW-Käfers in Velbert-Langenberg

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Velbert (ots)

Am Donnerstagmorgen, 28.05.2026, wurde die Feuerwehr Velbert zu einem Fahrzeugbrand auf einem Garagenhof an der Kamper Straße im Ortsteil Langenberg alarmiert.

Beim Eintreffen der Kräfte der hauptamtlichen Wache stand ein VW-Käfer bereits nahezu in Vollbrand. Umgehend wurde ein Löschangriff unter Atemschutz eingeleitet, um das Feuer schnell unter Kontrolle zu bringen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern.

Parallel dazu richteten die Einsatzkräfte eine sogenannte Riegelstellung ein, um die unmittelbar angrenzenden Garagen vor einer Brandausbreitung zu schützen. Durch das schnelle Eingreifen konnte ein Übergreifen der Flammen erfolgreich verhindert werden.

Im weiteren Einsatzverlauf wurde ein Schaumangriff durchgeführt, um verbliebene Glutnester abzulöschen und eine Wiederentzündung auszuschließen.

Personen wurden nicht verletzt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie die Brandursache sind derzeit unklar. Im #EinsatzfürVelbert waren die hauptamtlichen Wache sowie die Polizei Velbert.

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