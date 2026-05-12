Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Pferd aus misslicher Lage befreit

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Velbert (ots)

Die Feuerwehr Velbert wurde am Montagmittag, 11. Mai 2026, zu einem Rettungseinsatz eines Pferdes an die Hüserstraße im Velberter-Langenberg alarmiert.

Vor Ort fanden die Einsatzkräfte ein Pferd vor, das mit seinem Hals zwischen einer Metallstange und der Stallwand eingeklemmt war. Das Tier war zuvor ausgerutscht und dabei unglücklich in die missliche Lage geraten. Aus eigener Kraft konnte sich das Pferd nicht mehr befreien.

Die Feuerwehr entfernte zunächst die Metallstange und polsterte scharfe beziehungsweise harte Kanten ab, um weitere Verletzungen des Tieres zu verhindern. Aufgrund der aufwendigen Rettung wurden zusätzlich die Tierrettungseinheit der Feuerwehr Wuppertal-Dönberg sowie eine Veterinärin hinzugezogen. Darüber hinaus unterstützte ein Nachbar die Maßnahmen mit einem Teleskoplader. Nach der Sedierung des Pferdes durch die Veterinärin wurde das Tier mit speziellem Rettungsgerät gesichert.

Für die weitere Rettung mussten zunächst zwei zusätzliche Zaunelemente entfernt werden. Anschließend konnte das Pferd mithilfe des Teleskopladers schonend aus seiner Zwangslage befreit werden.

Das Tier wurde im weiteren Verlauf auf einer nahegelegenen Weide abgelegt und dort durch die Einsatzkräfte der Tierrettung weiter versorgt.

Im Einsatz waren die hauptamtliche Wache der Feuerwehr Velbert, die Löschzüge Langenberg sowie die Tierrettungseinheit der Feuerwehr Wuppertal.

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