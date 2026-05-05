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FW-Velbert: Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Velbert erhält ProMusica Plakette des Bundespräsidenten

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Velbert (ots)

Der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Velbert wurde am Sonntag, 19. April 2026, im Rahmen eines feierlichen Festakts im Dortmunder Rathaus mit der Pro Musica Plakette des Bundespräsidenten ausgezeichnet. Die Plakette gilt als die höchste Ehrung für instrumentale Amateurmusik in Deutschland und würdigt Musikvereinigungen, die sich seit mindestens 100 Jahren aktiv und kontinuierlich um die Pflege des instrumentalen Musizierens verdient gemacht haben.

Die Auszeichnung wurde durch Ina Brandes, Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein Westfalen, sowie Regina van Dinther, Präsidentin des Chorverbands NRW e.V., überreicht.

Für den Musikzug nahmen Musikzugführer (kom.) Karsten Schenk und sein Stellvertreter Markus Kipphardt an der Feierstunde teil.

Begleitet wurden sie von dem Bürgermeister der Stadt Velbert, Dirk Lukrafka sowie Manuel Schoch, dem Leiter der Feuerwehr Velbert.

"Diese Plakette ist weit mehr als eine Auszeichnung - sie ist ein Stück Identität", betonte Karsten Schenk. "Sie steht für 100 Jahre Engagement, Gemeinschaft und Leidenschaft.

Für Generationen von Musikerinnen und Musikern, die ihre Freizeit der Musik gewidmet haben. Und sie ist ein Ansporn, diese Tradition lebendig in die Zukunft zu tragen."

Die Pro Musica Plakette wurde 1968 von Bundespräsident Heinrich Lübke gestiftet und seit 1969 bundesweit an mehr als 2.400 Orchestervereinigungen verliehen.

Sie zeigt auf ihrer Vorderseite eine Musizierende mit Lyra und der Inschrift "PRO MUSICA - Für Verdienste um instrumentales Musizieren", auf der Rückseite den Bundesadler.

Die Plakette wird durch eine Urkunde des Bundespräsidenten ergänzt.

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