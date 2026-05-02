Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Schwerer Verkehrsunfall mit Fahrzeugbrand - eine Person schwer verletzt

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Velbert (ots)

Am Freitagabend, 01.05.2026, wurde die Feuerwehr Velbert zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bökenbuschstraße in Velbert-Langenberg alarmiert.

Ein Pkw war verunfallt, hatte sich überschlagen und stand bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der 20-jährige Fahrer in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Pkw prallte gegen ein Hindernis, überschlug sich und kam auf der Seite liegend zum Stillstand. Die vier Mitfahrer konnten sich noch vor Eintreffen der Feuerwehr selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und retteten zudem den Fahrer aus dem brennenden Wrack.

Die Feuerwehr leitete umgehend die Brandbekämpfung ein und konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Parallel dazu wurde der schwer verletzte Fahrer durch den Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Die vier Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden ebenfalls medizinisch versorgt. Während der Löscharbeiten und der anschließenden Bergungsmaßnahmen blieb die Bökenbuschstraße für mehrere Stunden gesperrt.

Zur Unfallursache und weiteren Ermittlungen hat die Polizei die Untersuchungen aufgenommen.

Im #EinsatzfürVelbert waren die hauptamtliche Wache, die Löschzüge Velbert-Langenberg der Rettungsdienst der Stadt Velbert, Essen und Hattingen.

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