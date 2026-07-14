PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus

Kettenhausen (ots)

Am 14.07.2026 gegen 18:18 Uhr wurde die Polizeiinspektion Altenkirchen über einen Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus in der Ortslage Kettenhausen informiert. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten befanden sich keine Bewohner mehr im Gebäude. Die Feuerwehr hatte bereits mit den Löscharbeiten begonnen.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an. Angaben zur Schadenshöhe können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gemacht werden.

Personen wurden durch das Brandgeschehen nicht verletzt.

Die Hauptstraße in Kettenhausen war während des Feuerwehreinsatzes für mehrere Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Neben der Polizeiinspektion Altenkirchen waren die Feuerwehren aus Altenkirchen und Neitersen, der Rettungsdienst sowie der DRK Ortsverein im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Hochstraße 30
57610 Altenkirchen
02681/9460
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 14.07.2026 – 20:03

    POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss auf der B256 Neitersen OT Obernau

    Neitersen (ots) - Am 14.07.2026 gegen 14:09 Uhr wurde der Polizeiinspektion Altenkirchen ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 256 in der Ortslage Obernau gemeldet. Ein alleinbeteiligter 68-jähriger Fahrzeugführer hatte eine Verkehrsinsel überfahren. Nach Angaben von Zeugen setzte der Unfallverursacher seine Fahrt zunächst fort und bog mit seinem Fahrzeug in ...

    mehr
  • 14.07.2026 – 14:36

    POL-PDNR: Zeugenaufruf nach Streitigkeiten am Morgen

    Betzdorf (ots) - Am Dienstagmorgen, 14.07.2026, erhielt die Polizei Kenntnis über Streitigkeiten zwischen vier beteiligten Personen im Bereich des öffentlichen Parkplatz vor dem Elektrofachmarkt "Expert Klein" bzw. des angrenzenden Bäckerei-Cafés Hehl. Die Gruppe junger Menschen im Alter zwischen 15 und 22 Jahren war gegen 07:45 Uhr mit einem PKW dorthin gefahren, und geriet anschließend untereinander in lautstarke ...

    mehr
  • 14.07.2026 – 12:16

    POL-PDNR: Unfallflucht in der Nacht von Montag auf Dienstag

    Wissen (ots) - Am Montagabend, 13.07.2026 gegen 20:00 Uhr stellte der Mitarbeiter einer Gebäudetechnikfirma den von ihm genutzten VW Transporter der Firma ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Straße "Im Kreuztal" in Wissen ab. Im Laufe der Nacht streifte laut Spurenlage ein anderes Fahrzeug den geparkten VW Transporter und beschädigte die hintere linke Fahrzeugecke (geschätzter Sachschaden: ca. 1.000 Euro). Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren