Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus

Kettenhausen (ots)

Am 14.07.2026 gegen 18:18 Uhr wurde die Polizeiinspektion Altenkirchen über einen Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus in der Ortslage Kettenhausen informiert. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten befanden sich keine Bewohner mehr im Gebäude. Die Feuerwehr hatte bereits mit den Löscharbeiten begonnen.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an. Angaben zur Schadenshöhe können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gemacht werden.

Personen wurden durch das Brandgeschehen nicht verletzt.

Die Hauptstraße in Kettenhausen war während des Feuerwehreinsatzes für mehrere Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Neben der Polizeiinspektion Altenkirchen waren die Feuerwehren aus Altenkirchen und Neitersen, der Rettungsdienst sowie der DRK Ortsverein im Einsatz.

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