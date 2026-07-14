Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss auf der B256 Neitersen OT Obernau

Neitersen (ots)

Am 14.07.2026 gegen 14:09 Uhr wurde der Polizeiinspektion Altenkirchen ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 256 in der Ortslage Obernau gemeldet. Ein alleinbeteiligter 68-jähriger Fahrzeugführer hatte eine Verkehrsinsel überfahren. Nach Angaben von Zeugen setzte der Unfallverursacher seine Fahrt zunächst fort und bog mit seinem Fahrzeug in eine Nebenstraße ab. Dort konnte er von den eingesetzten Polizeibeamten angetroffen werden. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 68-jährigen Fahrer eine deutliche Alkoholisierung fest. Daraufhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

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