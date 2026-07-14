PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugenaufruf nach Streitigkeiten am Morgen

Betzdorf (ots)

Am Dienstagmorgen, 14.07.2026, erhielt die Polizei Kenntnis über Streitigkeiten zwischen vier beteiligten Personen im Bereich des öffentlichen Parkplatz vor dem Elektrofachmarkt "Expert Klein" bzw. des angrenzenden Bäckerei-Cafés Hehl. Die Gruppe junger Menschen im Alter zwischen 15 und 22 Jahren war gegen 07:45 Uhr mit einem PKW dorthin gefahren, und geriet anschließend untereinander in lautstarke Streitigkeiten, weshalb Zeugen letztlich die Polizei alarmierten. Vor Ort nahmen die Beamtinnen und Beamten gegen zwei Beteiligte eine Strafanzeige wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung zum Nachteil der beiden anderen Beteiligten auf. Der genaue Tatablauf ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Auch wenn vor Ort einige Zeuginnen und Zeugen festgestellt werden konnten, bitte die Polizeiinspektion Betzdorf diejenigen Personen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, und noch nicht polizeilich registriert wurden, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen. Aufgrund der Uhrzeit dürften weitere Personen auf dem Parkplatz oder in dem Bäckerei-Café als wichtige Zeugen in Betracht kommen, um den genauen Tatablauf zu klären.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 14.07.2026 – 12:16

    POL-PDNR: Unfallflucht in der Nacht von Montag auf Dienstag

    Wissen (ots) - Am Montagabend, 13.07.2026 gegen 20:00 Uhr stellte der Mitarbeiter einer Gebäudetechnikfirma den von ihm genutzten VW Transporter der Firma ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Straße "Im Kreuztal" in Wissen ab. Im Laufe der Nacht streifte laut Spurenlage ein anderes Fahrzeug den geparkten VW Transporter und beschädigte die hintere linke Fahrzeugecke (geschätzter Sachschaden: ca. 1.000 Euro). Der ...

    mehr
  • 14.07.2026 – 10:53

    POL-PDNR: Verkehrskontrollen

    Steimel / Altenkirchen (ots) - Am Montag, 13.07.2026, führten Beamte der Bereitschaftspolizei Koblenz in den Vormittagsstunden Verkehrskontrollen an verschiedenen Örtlichkeiten im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Altenkirchen durch. Hierbei konnte gegen 10.00 Uhr in der Lindenallee in Steimel ein 54-jähriger Pkw-Fahrer festgestellt werden. Dieser hatte an seinem nicht zugelassenen Fahrzeug Kennzeichen eines anderen Fahrzeuges angebracht. Zudem führte er ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 14:15

    POL-PDNR: zweifache Trunkenheitsfahrt

    Altenkirchen (ots) - Am Sonntag, 12.07.2026, gegen 20.20 Uhr, konnten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen eine alkoholisierte, 64-jährige Pkw-Fahrerin antreffen. Sie hatte ihr Fahrzeug zuvor in der Kölner Straße in Altenkirchen geführt. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheins. Zudem wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Gegen 23.50 Uhr fiel die Dame auf der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren