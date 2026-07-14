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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrskontrollen

Steimel / Altenkirchen (ots)

Am Montag, 13.07.2026, führten Beamte der Bereitschaftspolizei Koblenz in den Vormittagsstunden Verkehrskontrollen an verschiedenen Örtlichkeiten im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Altenkirchen durch. Hierbei konnte gegen 10.00 Uhr in der Lindenallee in Steimel ein 54-jähriger Pkw-Fahrer festgestellt werden. Dieser hatte an seinem nicht zugelassenen Fahrzeug Kennzeichen eines anderen Fahrzeuges angebracht. Zudem führte er unberechtigterweise einen Schlagstock mit. Der Schlagstock und die Kennzeichenschilder wurden sichergestellt. Zudem erfolgte die Einleitung eines Strafverfahrens. Weiterhin konnte in Steimel ein Fahrzeugführer gemessen werden, der die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatte. Bei der anschließenden Kontrolle in der Frankfurter Straße in Altenkirchen waren ein Verstoß gegen die Gurtpflicht und eine verbotswidrige Benutzung eines Mobiltelefons festzustellen. Gegen die Betroffenen wurden die entsprechenden Verwarnungs- bzw. Bußgeldverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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