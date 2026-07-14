Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallflucht in der Nacht von Montag auf Dienstag

Wissen (ots)

Am Montagabend, 13.07.2026 gegen 20:00 Uhr stellte der Mitarbeiter einer Gebäudetechnikfirma den von ihm genutzten VW Transporter der Firma ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Straße "Im Kreuztal" in Wissen ab. Im Laufe der Nacht streifte laut Spurenlage ein anderes Fahrzeug den geparkten VW Transporter und beschädigte die hintere linke Fahrzeugecke (geschätzter Sachschaden: ca. 1.000 Euro). Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder den Unfall zu melden. Erst am Dienstagmorgen, 14.07.2026 gegen 07:30 Uhr stellte der Mitarbeiter der Firma den Schaden fest. Die Polizeiwache Wissen bittet mögliche Zeugen um Hinweise (Telefon: 02742 9350 oder Email: pwwissen.wache@polizei.rlp.de)

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