Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Vorsicht vor Betrug am Telefon

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagnachmittag (13.08.2024) erhielt eine 65-jährige Ludwigshafenerin einen verdächtigen Anruf. Der Anrufer gab an, dass das PayPal-Konto der 65-Jährigen gehackt wurde und forderte sie auf, eine App für einen Fernzugriff auf ihr Handy zu laden. Der Anrufer gab an, mehrere Fake-Einkäufe durchführen zu müssen, um den Hacker ausfindig zu machen. Der Betrüger tätigte Einkäufe in Höhe von rund 3.500 Euro. Als die 65-Jährige dies bemerkte informierte sie PayPal und ließ ihr Konto sperren. Ob der Frau ein Schaden entstanden ist, ist noch unklar.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

- Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, legen Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich.

- Geben Sie am Telefon nie persönliche Daten preis - Ihre Bank oder andere Finanzdienstleister erfragen niemals Ihre Zugangsdaten, wie z.B. die PIN-Nummer am Telefon.

- Erlauben Sie Fremden niemals den Fernzugriff auf ihr Smartphone oder auf Ihren PC - Betrüger können so ungehindert an alle Daten gelangen.

- Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

- Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

