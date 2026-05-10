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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Vandalismus am Wilhelm-Hack-Museum

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 09.05.2026, gegen 21:27 Uhr kam es zu einer Alarmauslösung im Wilhelm-Hack-Museum in der Berliner Straße in Ludwigshafen am Rhein. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass durch unbekannte Täter eine äußere Fensterscheibe des Museums beschädigt wurde.

Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen. Weitere Ermittlungen folgen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 / 963-24150 oder per E-Mail (piludwigshafen1@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Telefon: 0621-963-24150
E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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