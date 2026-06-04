Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Eine verletzte Person nach Alleinunfall

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Mönchengladbach-BAB 61, 04.06.2026, 00:59 Uhr, AS MG-Nordpark (ots)

Gegen 1:00 Uhr in der Nacht meldet ein Autofahrer der Leitstelle der Feuerwehr, dass er mit seinem PKW einen Unfall hatte und eingeklemmt sei. Er befand sich im Bereich der Anschlussstelle Nordpark. Umgehend wurden Einsatzkräfte zur gemeldeten Adresse alarmiert. Vor Ort stellten sie fest, dass im Bereich der Auffahrt zur Autobahn 61 ein Fahrzeug in den Grünstreifen gefahren ist. Der Fahrer des Fahrzeugs war anfänglich in seinem Fahrzeug eingeschlossen aber nicht eingeklemmt. Weitere Fahrzeuge waren an dem Unfall nicht beteiligt. Die Einsatzkräfte haben den Fahrer ohne technisches Gerät aus dem Fahrzeug befreit und ein Notarzt versorgte ihn notfallmedizinisch. Im Anschluss erfolgte ein Transport in ein Krankenhaus im Stadtgebiet. Durch die Kräfte der Feuerwehr ist die Einsatzstelle abgesichert und der Bereich der Unfallstelle ausgeleuchtet worden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Weitere Personen waren nicht an dem Unfall beteiligt.

Im Einsatz waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), ein Rettungswagen und ein Notarzt, die Einheit Hardt der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Führungsdienst der Feuerwehr

Einsatzleiter: Brandamtsrat Yannic Linnemann

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