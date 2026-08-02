Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: FOLGEMELDUNG 1: Feuerwehr Düsseldorf unterstützt als Teil der EU-Waldbrandeinheit in Spanien bei der Waldbrandbekämpfung

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Düsseldorf (ots)

Sonntag, 2. August 2026, 08.30 Uhr, Düsseldorf

Nur rund 55 Stunden nach der Abfahrt hat das NRW-Waldbrandmodul seinen Einsatz in der spanischen Provinz Kastilien und León aufgenommen. Die 56 Einsatzkräfte erreichten nach einer fast 2.000 Kilometer langen Anreise am Samstagnachmittag ihre Unterkunft und wurden noch am selben Tag erstmals zur Waldbrandbekämpfung eingesetzt.

Bereits kurz nach der Ankunft im Schadensgebiet erfolgte die Aufteilung der Einheit in zwei Gruppen. Ziel der ersten Gruppe war die Errichtung der Unterkunft, der sogenannten Base of Operations für die kommenden Tage. Dabei konnten die Einsatzkräfte teilweise auf die bestehende Infrastruktur zurückgreifen, sodass der Aufbau der mitgeführten Zelte nicht erforderlich war. Für die zweite Gruppe ging es unmittelbar in den Einsatz. Sie wurde zu einem Waldbrand in einem Naturschutzgebiet alarmiert. Gemeinsam mit den spanischen Einsatzkräften unterstützte das Modul dort die laufenden Löschmaßnahmen.

Am Sonntag setzte das NRW-Waldbrandmodul seine Arbeiten fort. Im Schwerpunktbereich eines Waldbrandes, rund vier Kilometer vom Camp entfernt, kontrollierten die Einsatzkräfte die Feuerfront, verhinderten eine weitere Ausbreitung und löschten verbliebene Glutnester ab. Die enge Zusammenarbeit mit den örtlichen Behörden gewährleist dabei einen reibungslosen Einsatzablauf und ermöglicht den Betrieb im Zwei-Schicht-System.

Die schnelle Verlegung und Einsatzbereitschaft des Moduls ist das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit auf nationaler und europäischer Ebene. Beteiligt sind unter anderem das Emergency Response Coordination Centre (ERCC) der Europäischen Union, das Gemeinsame Melde- und Lagezentrum von Bund und Ländern (GMLZ) des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), die Innenministerien der Länder Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen sowie die beteiligten Feuerwehren und weiteren Einsatzorganisationen.

Der Einsatz erfolgt im Rahmen der Amtshilfe des Landes Nordrhein-Westfalen für die Bundesrepublik Deutschland. Die Finanzierung übernehmen der Bund und die Europäische Union. Die operative Koordination erfolgt durch das GMLZ des BBK in enger Abstimmung mit der Feuerwehr Bonn und den europäischen Partnern. Die Feuerwehr Düsseldorf ist ein fester Bestandteil dieser internationalen Einheit und stellt neben Material auch Personal bereit. Die eingesetzten Feuerwehrkräfte aus Düsseldorf sind ehrenamtliche Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr.

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