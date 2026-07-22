Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Straßenbahn kollidiert mit PKW, 3 Personen verletzt

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 22. Juli 2026, 18:19 Uhr, Jacobistraße, Stadtmitte

Im Bereich der Jacobistraße kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem PKW. Eine Person wurde in ihrem PKW eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Durch den Unfall kam es zu Verkehrsbehinderungen im Innenstadtbereich.

Am Mittwochabend um 18:19 Uhr meldete die Leitstelle der Polizei der Feuerwehr Düsseldorf einen Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem PKW. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung. Eine Person war in ihrem PKW eingeschlossen, eine weitere Person konnte den PKW selbstständig verlassen. Die Passagiere der Straßenbahn hatten diese ebenfalls bereits eigenständig verlassen. Um die eingeschlossene Person aus dem PKW zu befreien wurden durch die Feuerwehr Teile des PKW mittels hydraulischen Gerätes entfernt. Insgesamt versorgte der Rettungsdienst drei verletzte Personen und transportierte diese anschließend in Düsseldorfer Krankenhäuser. Die Feuerwehr Düsseldorf war mit rund 34 Einsatzkräften für etwas mehr als eine Stunde im Einsatz. Die Einsatzstelle wurde durch die Polizei umfangreich abgesichert. Zur Ermittlung des Unfallhergangs hat die Polizei die Arbeit aufgenommen.

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